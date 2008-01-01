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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:10 Вторник, 10 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 21..26 градусов. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.



В столичном регионе сохранится неустойчивая погода с дождями кратковременного характера. Атмосферное давление подрастет и его фон приблизится к своей климатической норме. При этом, существенных колебаний метеопараметров не ожидается, температурный режим и содержание кислорода в воздухе будет соответствовать норме. У большинства жителей такая погода не должна вызывать заметных метеопатических реакций. И лишь метеочувствительные люди с неустойчивыми сосудистыми реакциями могут испытывать недомогание. Дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей могут стать отдельные возмущения геомагнитного поля.



10 июля геомагнитный фон прогнозируется с отдельными возмущениями. / meteonovosti.ru /



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