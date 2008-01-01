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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковь
ИА "Метеоновости" / 15:34 Понедельник, 9 июля
Погоду в Москве и область будет определять тыловая часть циклона. При преобладании сплошной облачности местам станет приниматься дождь. Температура воздуха в Москве 17..19 градусов, по области 15..20. Ветер северо-западный, 3-8м/с. / meteonovosti.ru /
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