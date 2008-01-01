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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Понедельник, 9 июля

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18..19 градусов, Северном 19..20 градусов, Северо-восточном 18..19 градусов, Восточном 17..18 градусов, Юго-восточном 18..20 градусов, Южном 19..21 градус, Юго-западном 18..20 градусов, Западном 18..20 градусов, Северо-западном 18..20 градусов.

В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 18 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 20..22 градуса. / meteonovosti.ru /
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