Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:25 Понедельник, 9 июля
В 15 часов в Москве облачная погода, местами дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18..19 градусов, Северном 19..20 градусов, Северо-восточном 18..19 градусов, Восточном 17..18 градусов, Юго-восточном 18..20 градусов, Южном 19..21 градус, Юго-западном 18..20 градусов, Западном 18..20 градусов, Северо-западном 18..20 градусов.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 18 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 20..22 градуса. / meteonovosti.ru /