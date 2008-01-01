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Рекорды Российской погоды



ИА "Метеоновости" / 13:38 Понедельник, 9 июля



Рекордами максимальной температуры отметилась в прошедшие сутки Якутия. В п. Усть-Мая температура 8 июля повысилась до 34,8 градуса. Предыдущий максимум 33 градуса наблюдался в этом месте в 1954 году. Жара отходит на восток республики. А на юге и юго-западе Якутии при дожде уже может быть не так жарко, 20..25 градусов. Жара до 30 градусов и более отмечалась в прошедшие сутки еще на юге Европейской России, на южном Урале и в соседних областях Западной Сибири. / meteonovosti.ru /



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