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Новости погоды
Рекорды Российской погоды
ИА "Метеоновости" / 13:38 Понедельник, 9 июля
Рекордами максимальной температуры отметилась в прошедшие сутки Якутия. В п. Усть-Мая температура 8 июля повысилась до 34,8 градуса. Предыдущий максимум 33 градуса наблюдался в этом месте в 1954 году. Жара отходит на восток республики. А на юге и юго-западе Якутии при дожде уже может быть не так жарко, 20..25 градусов. Жара до 30 градусов и более отмечалась в прошедшие сутки еще на юге Европейской России, на южном Урале и в соседних областях Западной Сибири. / meteonovosti.ru /
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