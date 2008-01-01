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Новости погоды
Сильная жара в Якутии уступает место дождям
ИА "Метеоновости" / 13:12 Понедельник, 9 июля
Сильная жара сохраняется на юге и востоке Якутии. Днем воздуха раскаляется до 30..35 градусов. И это выше климатической нормы на 8 градусов. Горячий воздух поступает сюда в теплых секторах южных циклонов, перемещающихся из Забайкалья на юго-запад Якутии. Но без осадков и порывистого ветра в зоне действия атмосферных фронтов тоже не обходится. На юго-западе Якутии, в Сунтаре, количество осадков за прошедшие сутки составило 22 мм.
10 июля жара в центральных и восточных районах сохранится. Циклон из Забайкалья придет туда чуть позже. Но дожди он распространит на большую часть территории Республики. На юге, юго-западе дожди будут сопровождаться грозами и ветром с порывами ветра 15-20 м/с. При дожде на юге и юго-западе будет не так жарко, 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /
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