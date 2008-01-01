Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
9 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильная жара в Якутии уступает место дождям

ИА "Метеоновости" / 13:12 Понедельник, 9 июля

  Сильная жара сохраняется на юге и востоке Якутии. Днем воздуха раскаляется до 30..35 градусов. И это выше климатической нормы на 8 градусов. Горячий воздух поступает сюда в теплых секторах южных циклонов, перемещающихся из Забайкалья на юго-запад Якутии. Но без осадков и порывистого ветра в зоне действия атмосферных фронтов тоже не обходится. На юго-западе Якутии, в Сунтаре, количество осадков за прошедшие сутки составило 22 мм.

10 июля жара в центральных и восточных районах сохранится. Циклон из Забайкалья придет туда чуть позже. Но дожди он распространит на большую часть территории Республики. На юге, юго-западе дожди будут сопровождаться грозами и ветром с порывами ветра 15-20 м/с. При дожде на юге и юго-западе будет не так жарко, 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+18
Вт.
10 июл.
+24
Ср.
11 июл.
+26
Чт.
12 июл.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Ахваз		 -4
Оруро

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Бербанк

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100