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Сильные дожди прошли в Центре России и в Поволжье



ИА "Метеоновости" / 13:01 Понедельник, 9 июля



Из-за длительного пребывания циклона над территорией Восточной Европы, а он присутствовал здесь примерно в течение всей прошедшей недели, сильные дожди достались накануне не только Российской территории. В Могилеве 8 июля выпало рекордное количество осадков, 24 мм при суточном максимуме за предыдущие годы 16 мм, который относится к 2011 году. Усилились дожди в тыловой части циклона в зоне атмосферного фронта. И в центре циклона, в Костроме тоже наблюдался сильный дождь. 8 июля, в воскресенье выпало 30 мм осадков за сутки, что тоже стало новым рекордом суточного количества осадков с 1988 года. Тогда выпало 25,2 мм осадков. Самаре, которая оказалась на переднем крае циклона, тоже достался рекордно сильный дождь. 23 мм за сутки при предыдущем значение самого сильного дождя в этот день 17,4 мм за 1976 год.



Дожди на Европейской территории России и у наших западных соседей будет продолжаться. Сам циклон отходит в Предуралье. И дожди на северо-востоке Центральной России примут характер кратковременных, хотя могут еще быть довольно ощутимыми. / meteonovosti.ru /



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