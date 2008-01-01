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Новости погоды

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Читу заливают дожди

ИА "Метеоновости" / 12:48 Понедельник, 9 июля

  Влияние циклона, который задержался над Забайкальем, проливал три дня подряд дожди в Чите. С 6 по 8 июля в городе выпало осадков больше месячной нормы осадков, 106 мм. Причем, 7 июля были самые интенсивные дожди, за сутки выпало 59 мм. Июльская норма осадков составляет 90 мм. В начале недели циклон отойдет в район Якутска. Но к югу Забайкальского края подойдет волновой атмосферный фронт. Поэтому ожидается ближайшей ночью небольшой дождь. Погода сохранится прохладной, днем немногим больше 20 градусов. / meteonovosti.ru /
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