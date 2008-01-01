Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:40 Понедельник, 9 июля
В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18 градусов, Северном 17..18 градусов, Северо-восточном 17..18 градусов, Восточном 16..17 градусов, Юго-восточном 18..19 градусов, Южном 17..19 градусов, Юго-западном 17..18 градусов, Западном 16..17 градусов, Северо-западном 17..18 градусов.
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В Зеленограде без осадков температура воздуха 17 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 17..21 градусов. / meteonovosti.ru /