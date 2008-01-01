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В Москве дождливая, но теплая погода



ИА "Метеоновости" / 11:53 Понедельник, 9 июля



Циклон, поливавший столицу сильными дождями, смесился на восток, в Ивановскую область, и начал постепенно заполняться. Но его атмосферные фронты будут определять погоду в столичном регионе до конца рабочей недели.



В понедельник, 9 июля, днем ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможно, прогремит гроза. Температура при прояснениях повысится до 22..24 градусов.



Во вторник, 10 июля, погода будет определяться тыловой частью циклона. Прогнозируется кратковременный дождь, в дневное время с грозой. При северо-западном ветре совсем не холодно: ночью будет около 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 23..25 градусов. Средняя суточная температура окажется на 1-1,5 градуса выше нормы.



До конца рабочей недели неустойчивость в атмосфере сохранится из-за того, что на высоте средней тропосфере погоду также будет определять тыловая часть циклона, а с юга станут приближаться атмосферные фронты. Поэтому вероятны кратковременные дожди. Но фон температуры существенно меняться не будет. Ночью по региону 12..17 градусов, днем 22.. 27 градусов. Влажность воздуха начнет постепенно уменьшаться, что сделает погоду более комфортной. / meteonovosti.ru /



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