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Рекордные дожди в центре Москвы



ИА "Метеоновости" / 11:17 Понедельник, 9 июля



Под утро 8 июля погоду столичный регион оказался в зоне влияния фронта окклюзии. Прошли дожди, от небольших до сильных.



Наибольшее количество осадков выпало в центре города, на Балчуге за 6 часов -44 мм. Всего за сутки на этой станции выпало 49 мм, что стало новым суточным рекордом (прежний составлял 24,9 мм 1961 год). Абсолютный суточный максимум осадков для июля составляет 54 мм и принадлежит 3 июля 1982 года.



На ВДНХ за ночь выпало лишь 1 мм осадков, в Тушине 10 мм, в Немчиновке 23 мм.



Сильные дожди ночью 8 июля наблюдались: в Солнечногорске 27 мм, в Домодедово и Клину 21 мм, в Истре 18 мм. / meteonovosti.ru /



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