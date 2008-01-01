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Новости погоды

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Рекордные дожди в центре Москвы

ИА "Метеоновости" / 11:17 Понедельник, 9 июля

  Под утро 8 июля погоду столичный регион оказался в зоне влияния фронта окклюзии. Прошли дожди, от небольших до сильных.

Наибольшее количество осадков выпало в центре города, на Балчуге за 6 часов -44 мм. Всего за сутки на этой станции выпало 49 мм, что стало новым суточным рекордом (прежний составлял 24,9 мм 1961 год). Абсолютный суточный максимум осадков для июля составляет 54 мм и принадлежит 3 июля 1982 года.

На ВДНХ за ночь выпало лишь 1 мм осадков, в Тушине 10 мм, в Немчиновке 23 мм.

Сильные дожди ночью 8 июля наблюдались: в Солнечногорске 27 мм, в Домодедово и Клину 21 мм, в Истре 18 мм. / meteonovosti.ru /
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