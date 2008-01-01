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Новости погоды

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На юге Сибири низкие ночные температуры

ИА "Метеоновости" / 11:14 Понедельник, 9 июля

  На юг Западной Сибири в прошедшие выходные дни внедрился холодный антициклон из Красноярского края. Самые низкие температуры относительно нормы, на 4-6 градусов ниже нее, отмечались на востоке Эвенкии. На 4-5 градуса ниже нормальных значений была температура в Красноярске с 4 по 8 июля, днем не выше 19..20 градусов, в отдельные дни при дожде всего 14..15 градусов. Похожая картина и на юге Западной Сибири. Так, в Новокузнецке похолодало тоже в этих же числах, с 3 июля. А 7 июля ночная температура понизилась до рекордного значения, 5,7 градуса, предыдущий минимум для этих суток 6,5 градуса был в 1986 году. В ближайшую ночь на юго-востоке Сибири ночные температуры не столь низкие из-за облачности и целой системы атмосферных фронтов. Лишь на северо-востоке Томской области ночь более прохладная, до +3 градусов. Но день, 10 июля, обещает быть жарким, 24..31 градус. / meteonovosti.ru /
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