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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:45 Понедельник, 9 июля

  Погодные условия в столице весьма разнообразны и очень редко совпадают с нашими представлениями о погоде в тот или иной день. 9 июля среднесуточная температура воздуха, согласно климатической норме, составляет 17,7 градуса. Но под утро в 1958 году воздух остыл до +6,1 градуса, а в 1903 году было жарко, 33,5 градуса. Сильными дождями запомнился 2013 год, когда количество выпавших за день осадков составило 30 мм. Ливневые осадки отмечались в столице в далеком 1721 году, когда из-за прошедших сильных дождей начался необычайный подъем воды в Москве-реке.

В прошлом, 2017 году в этот день было прохладно. Температура воздуха отставала от привычных значений на 5 градусов. Ночью термометры показали 10,6 градуса, а днем воздух прогрелся лишь до 16,6 градуса, прошли небольшие дожди. / meteonovosti.ru /
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