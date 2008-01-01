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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:53 Понедельник, 9 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 21..26 градусов. Ветер северо-западного направления 4-9 м/с, при грозе не исключены порывы до 15 м/c. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.



Неустойчивая погода с дождями, местами с грозами и порывистым ветром ожидается в Москве и области. Атмосферное давление немного подрастет, однако фон его останется пониженным. При этом существенных колебаний метеопараметров не ожидается, температурный режим, и содержание кислорода в воздухе будет соответствовать норме. Для большинства жителей региона такая погода индифферентна, и заметных метеопатических реакций вызывать не должна. И лишь отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать причиной недомогания у метеочувствительных людей с сосудистыми патологиями. Ухудшение самочувствия из-за повышенной влажности воздуха могут испытывать также люди с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. / meteonovosti.ru /



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