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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 14:47 Воскресенье, 8 июля



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 28 июня - 7 июля была, в основном, низкой. Магнитное поле Земли в большинстве дней менялось от спокойного дослабовозмущенного. 5 июля наблюдались возмущённые периоды.



По прогнозу ИЗМИРАН ожидается, что 8 - 17 июля солнечная активность будет, в основном, низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 9-10 июля и в конце периода. / meteonovosti.ru /



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