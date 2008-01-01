|
|
|
Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 14:47 Воскресенье, 8 июля
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 28 июня - 7 июля была, в основном, низкой. Магнитное поле Земли в большинстве дней менялось от спокойного дослабовозмущенного. 5 июля наблюдались возмущённые периоды.
По прогнозу ИЗМИРАН ожидается, что 8 - 17 июля солнечная активность будет, в основном, низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 9-10 июля и в конце периода. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.