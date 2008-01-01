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Новости погоды

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Непогода в Румынии

ИА "Метеоновости" / 14:34 Воскресенье, 8 июля

  Активные атмосферные фронты принесли сильные грозовые дожди в Румынию. В отдельных районах страны 7 июля количество выпавших за неполные сутки осадков достигло 46 мм. Дул резкий порывистый ветер.

В ближайшие дни в Румынии погоду будет определять барический гребень, но и атмосферные фронты не дадут о себе забыть. Пройдут дожди, ночью термометры покажут 15..20 градусов, днем воздух прогреется до 25..30 градусов. Такая температура воздуха выше климатической нормы на 2 градуса. / meteonovosti.ru /
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