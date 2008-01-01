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Новости погоды
О погоде на юге ЕТР
ИА "Метеоновости" / 14:14 Воскресенье, 8 июля
В южных районах ЕТР сохраняется повышенный фон атмосферного давления, но атмосферные фронты внесут в погоду коррективы. 9 июля в Северо-Кавказском и Южном федеральном округам местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при грозах ветер будет усиливаться до 13-18 м/с. В Северной Осетии-Алании ожидаются отдельные сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 м/с. В Ростовской, Астраханской областях и в Ставропольском крае осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 29..34 градусов, по югу и востоку региона до 36..38, на черноморском побережье 27..32 градуса. / meteonovosti.ru /
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