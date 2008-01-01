|
|
|
Новости погоды
Сильные дожди и грозы в Центральном районе
ИА "Метеоновости" / 13:55 Воскресенье, 8 июля
В ночь на 8 июля сильные грозовые дожди прошли в Центральном федеральном округе. В Московской области выпало до 20 мм осадков, в Тверской до 17 мм, в Ивановской до 25 мм, в Курской до 34 мм небесной влаги. Прошедшие осадки были связаны с атмосферным фронтом, пересекавшим регион.
9 июля в Центральном районе сохранится влияние циклона и его атмосферных фронтов. Пройдут дожди от небольших до умеренных, в отдельных районах с грозами. Днем воздух прогреется до 21..26 градусов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.