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Сильные дожди и грозы в Центральном районе



ИА "Метеоновости" / 13:55 Воскресенье, 8 июля



В ночь на 8 июля сильные грозовые дожди прошли в Центральном федеральном округе. В Московской области выпало до 20 мм осадков, в Тверской до 17 мм, в Ивановской до 25 мм, в Курской до 34 мм небесной влаги. Прошедшие осадки были связаны с атмосферным фронтом, пересекавшим регион.



9 июля в Центральном районе сохранится влияние циклона и его атмосферных фронтов. Пройдут дожди от небольших до умеренных, в отдельных районах с грозами. Днем воздух прогреется до 21..26 градусов. / meteonovosti.ru /



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