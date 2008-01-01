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Новости погоды

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Атмосферные фронты хозяйничают на севере ЕТР

ИА "Метеоновости" / 13:42 Воскресенье, 8 июля

  Северные районы европейской России оказались на пути следования атмосферных фронтов. Сильные грозовые дожди прошли в ночь на 8 июля в Ненецком округе и в Архангельской области (выпало до 29 мм осадков), в Республике Коми, в Вологодской, Ленинградской и Новгородской областях выпало до 18 мм небесной влаги.

9 июля регион окажется в барическом гребне, но влияние атмосферных фронтов сохранится. В Северо-Западном районе и в Карелии местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы, днем воздух прогреется до 19..24 градусов. / meteonovosti.ru /
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