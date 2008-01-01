|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 12:32 Воскресенье, 8 июля
В столице сохраняется влияние циклонического вихря. При пасмурной погоде идет небольшой дождь. Воздух на главной станции ВДНХ прогрелся до 17,5 градуса. В Михайловском теплее, 20,9 градуса, в Тушино прохладнее, 16,7. Атмосферное давление ниже климатической нормы, 738 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 90 %. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.