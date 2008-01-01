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Новости погоды
В Якутии сильная жара
ИА "Метеоновости" / 11:57 Воскресенье, 8 июля
Сильная жара установилась на большей части территории Якутии. Днем воздуха раскаляется до 37 градусов. И это выше климатической нормы на 8-10 градусов. Горячий воздух поступает сюда в теплых секторах южных циклонов, перемещающихся с юго-запада Якутии на северо-восток. Но без осадков и порывистого ветра в зоне действия атмосферных фронтов не обходится.
9 июля жара не отступит. Атмосферное давление начнет расти. Но атмосферные фронты заявят о себе. В западных, северных и южных районах пройдут небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами ливни и грозы, ветер в порывах будет усиливаться до 18-23 м/с. Температура воздуха днем 31..36 градусов, на крайнем западе 21..26, на северо-западе 13..18. / meteonovosti.ru /
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