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ИА "Метеоновости" / 10:48 Воскресенье, 8 июля
Погодные условия в Москве определяет циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Небо над столицей затянуто облаками. Идет дождь. На главной станции ВДНХ воздух прогрелся до 16,7 градуса. В Михайловском теплее, 18,7 градуса, на Балчуге прохладнее, 15,3 градуса. Атмосферное давление ниже климатической нормы, 738 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 90 %. / meteonovosti.ru /
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