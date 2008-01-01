Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
8 июля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сегодняшний день в истории наблюдений в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:31 Воскресенье, 8 июля

  По календарю 8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности. Это памятная дата в России. Он приурочен ко дню памяти в Русской Православной Церкви благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев. Его справляют семейные граждане страны, влюбленные пары. В 2018 году праздник проходит на официальном уровне 11-й раз. Несмотря на гонения Церковью, этот день долго соблюдался в народе как праздник благодарения солнца, праздник зрелости лета и зеленого покоса, открывающего уборочную страду.

Так самый жаркий день 8 июля в Москве в истории метеонаблюдений выдался еще до учреждения этого праздника, в 1999 году, в этот день температура воздуха повысилась до +34 градусов, что стало суточным рекордом. А в далеком 1912 году в ночь на 8 июля воздух остыл до температуры +5,5 градусов, что стало также рекордом, но уже суточного минимума и холоднее с тех пор в Москве в этот день не случалось.

Сильными ливнями отметился этот день в 1960 году. На Московскую землю вылилось 36,1 мм осадков, то есть примерно треть месячной нормы. На сегодня в Москве тоже ожидаются кратковременные дожди. Возможно, они тоже будут ливневыми и наиболее вероятны во второй половине дня. Поэтому, собираясь на праздничные торжества не забудьте зонт! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+18
Вс.
8 июл.
+22
Пн.
9 июл.
+19
Вт.
10 июл.
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Ахваз		 -37
Дурбан

некомфортное место: Чаек
комфортное место: Оушнсайд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100