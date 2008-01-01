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Сегодняшний день в истории наблюдений в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:31 Воскресенье, 8 июля



По календарю 8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности. Это памятная дата в России. Он приурочен ко дню памяти в Русской Православной Церкви благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев. Его справляют семейные граждане страны, влюбленные пары. В 2018 году праздник проходит на официальном уровне 11-й раз. Несмотря на гонения Церковью, этот день долго соблюдался в народе как праздник благодарения солнца, праздник зрелости лета и зеленого покоса, открывающего уборочную страду.



Так самый жаркий день 8 июля в Москве в истории метеонаблюдений выдался еще до учреждения этого праздника, в 1999 году, в этот день температура воздуха повысилась до +34 градусов, что стало суточным рекордом. А в далеком 1912 году в ночь на 8 июля воздух остыл до температуры +5,5 градусов, что стало также рекордом, но уже суточного минимума и холоднее с тех пор в Москве в этот день не случалось.



Сильными ливнями отметился этот день в 1960 году. На Московскую землю вылилось 36,1 мм осадков, то есть примерно треть месячной нормы. На сегодня в Москве тоже ожидаются кратковременные дожди. Возможно, они тоже будут ливневыми и наиболее вероятны во второй половине дня. Поэтому, собираясь на праздничные торжества не забудьте зонт! / meteonovosti.ru /



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