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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:21 Воскресенье, 8 июля

  Московский регион будет находиться вблизи центра циклона. При облачном с небольшими прояснениями небе будет идти кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20..22 градуса, по области 19..24. Атмосферное давление ниже, а вот среднесуточная температура воздуха вблизи своей климатической нормы. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 70%.

Говоря о летней погоде, колебаниях метеопараметров, нужно подчеркнуть, что в предстоящие дни погода для большинства метеозависимых людей будет довольно комфортной и благоприятно скажется не только на общем самочувствии, но и на настроении и активности. Колебания метеопараметров не выраженные, температура будет в пределах климатической нормы, что гораздо легче переносят люди с ослабленными реакциями термоадаптации и плохо переносящие жару, содержание кислорода в утренние и вечерние часы будет выше нормы.

Еще древнекитайский врач Фу-Су назначал лечение с учетом времени года и говорил "что болезни летом протекают легче". Поэтому летняя пора самое благоприятное время для использования закаливающих процедур - воздушных и солнечных ванн, длительных пеших прогулок на свежем воздухе, что снизит проявления гиподинамии, нормализует состояние вегетативной нервной системы, насытит легкие чистым, богатым кислородом воздухом, и самое главное, поможет организму легче переносить внешние неблагоприятные погодные условия. / meteonovosti.ru /
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