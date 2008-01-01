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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:21 Воскресенье, 8 июля



Московский регион будет находиться вблизи центра циклона. При облачном с небольшими прояснениями небе будет идти кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20..22 градуса, по области 19..24. Атмосферное давление ниже, а вот среднесуточная температура воздуха вблизи своей климатической нормы. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 70%.



Говоря о летней погоде, колебаниях метеопараметров, нужно подчеркнуть, что в предстоящие дни погода для большинства метеозависимых людей будет довольно комфортной и благоприятно скажется не только на общем самочувствии, но и на настроении и активности. Колебания метеопараметров не выраженные, температура будет в пределах климатической нормы, что гораздо легче переносят люди с ослабленными реакциями термоадаптации и плохо переносящие жару, содержание кислорода в утренние и вечерние часы будет выше нормы.



Еще древнекитайский врач Фу-Су назначал лечение с учетом времени года и говорил "что болезни летом протекают легче". Поэтому летняя пора самое благоприятное время для использования закаливающих процедур - воздушных и солнечных ванн, длительных пеших прогулок на свежем воздухе, что снизит проявления гиподинамии, нормализует состояние вегетативной нервной системы, насытит легкие чистым, богатым кислородом воздухом, и самое главное, поможет организму легче переносить внешние неблагоприятные погодные условия. / meteonovosti.ru /



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