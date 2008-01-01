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На Северном Кавказе ливни с грозами



ИА "Метеоновости" / 13:52 Суббота, 7 июля



На юге России погода в пятницу, 6 июля определялась прохождением атмосферного фронта. В его зоне отмечались грозовые дожди. В районе Сочи они были сильными и очень сильными. На метеостанциях Сочи зафиксировано 55 мм осадков (11 мм ночью и 44 мм днем), Адлер 86 мм (ночью 24 мм и днем 62 мм), Имеретинка 41 мм (ночью 17 мм и днем 24 мм). Кроме того, сильные дожди прошли и в горах. Вечером 6 июля очень сильный ливень отмечался в Северной Осетии на гидропосту Гизель 58,4 мм, а также в нп. Михайловское, 55,5 мм. Вечером 6 июля и в ночь на 7 июля прошли сильные дожди с грозами в Дагестане, м. Хасавьюрт, до 38 мм, в Махачкале выпало до 16 мм, в Кабардино-Балкарии (гидропост Кременчуг-Константиновское) 25,7 мм, в Калмыкии (м Ики-Бурул и Яшкуль) 40 и 28 мм соответственно, в Ингушетии (г. Назрань) 26 мм, в Чеченской республике в большинстве районов 18-39 мм. По поводу сильных дождей в регионе накануне было дано штормовое предупреждение. Влияние атмосферного фронта сохраняется. И 8 июля будут продолжаться сильные дожди в основном в республиках Северного Кавказа, а также сильные дожди могут пройти и в Краснодарском крае с градом, грозами и ветром 13-18 м/с. В Северной Осетии ветер при грозах будет усиливаться до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /



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