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В Сочи 7 июля без дождя



ИА "Метеоновости" / 13:40 Суббота, 7 июля



В Сочи сегодня, 7 июля, без осадков, максимальная температура 26..28 градусов, ветер юго-западный, западный 4-7 м/с. Вечером, к 21 часу, когда на стадионе "Фишт" начнется футбольный матч, жара ослабеет до 24 градусов, завершится игра при температуре воздуха 22 градуса. Относительная влажность во время игры составит 75-80 %. Этим и отличаются влажные субтропики, что влажность воздуха, как правило, здесь бывает повышенной. От этого при высокой температуре может быть душно. / meteonovosti.ru /



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