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На юге России снизилась степень пожарной опасности



ИА "Метеоновости" / 13:35 Суббота, 7 июля



В связи с прошедшими дождями днем 6 июля и ночью 7 июля местами на северо-востоке Ростовской области и на востоке Волгоградской области, а также в юго-восточных районах Калмыкии и центральных районах Адыгеи, в предгорных и в большинстве низменных районов Дагестана, по территории Чеченской республики пожарная опасность снизилась до 1 класса, то есть она отсутствует. А чрезвычайная пожарная опасность с 5 по 7 июля отмечалась в Адыгее, 30 июня - 6 июля в степных районах Северной Осетии и Ингушетии, а также в большинстве районов Чеченской республики. По прогнозу, с 8 по 10 июля сохранится чрезвычайная степень пожарной опасности на большей части Волгоградской области, в том числе, в Волгограде. Местами на черноморском побережье Краснодарского края (район Анапы). / meteonovosti.ru /



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