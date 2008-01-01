|
|
|
Новости погоды
В воскресенье в Москве кратковременные дожди
ИА "Метеоновости" / 13:24 Суббота, 7 июля
В воскресенье в московском регионе ожидаются гроза, дождь и порывы ветра скоростью 12-17 м/с. По оценке синоптиков, дожди могут быть сильными, то есть количество осадков в столице 15 мм и более. Дождь и гроза прогнозируется во второй половине дня. Не забудьте зонтики! / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.