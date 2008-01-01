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В воскресенье в Москве кратковременные дожди



ИА "Метеоновости" / 13:24 Суббота, 7 июля



В воскресенье в московском регионе ожидаются гроза, дождь и порывы ветра скоростью 12-17 м/с. По оценке синоптиков, дожди могут быть сильными, то есть количество осадков в столице 15 мм и более. Дождь и гроза прогнозируется во второй половине дня. Не забудьте зонтики! / meteonovosti.ru /



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