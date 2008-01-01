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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:12 Суббота, 7 июля

  В полдень в Москве воздух совсем не прогрелся, на станции ВДНХ было 21,2 градуса. В Тушино, где прошел кратковременный дождь, температура понизилась до 18,9 градуса. На юго-западе Новой Москвы, в районе Внуково температура существенно не менялась, было 20,3 градуса. В центре города немного теплее, 22,5 градуса. Сохранялась облачная погода с прояснениями. Общая облачность была от 7 до 10 баллов. Ветер западной четверти 1-4 м/с. На севере и юго-западе столицы с порывами 7-9 м/с. Атмосферное давление остается пониженным, 739 мм рт. ст. Относительная влажность осталась в пределах 50-60%. / meteonovosti.ru /
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