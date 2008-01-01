

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самое дождливое место Сибири - Забайкалье



ИА "Метеоновости" / 12:29 Суббота, 7 июля



Серия атмосферных фронтов, связанная с циклонами, проходит по прибайкальским и забайкальским районам. Там выпадает много дождей. В конце недели, 6 и 7 июля сильные ливни обрушились на Забайкальский край. В Чите выпало 74 мм осадков за прошедший день, 6 июля и в ночь на 7 июля. Причем, дождь шел не переставая. Много дождя выпало и в п. Агинское, 37 мм за тоже время. В районе с. Бургень и Акша в копилку июльских осадков добавилось 45-46 мм. Дожди прошли и в соседней Бурятии. В п. Уакит 49 мм. Здесь дожди шли с перерывами. В Иркутской области дожди отмечались местами, но тоже были в отдельных районах сильными. Так, в р/п. Мамакан выпало около 30 мм осадков. Циклоны далеко не отходят от Байкала. Дождливая погода сохранится все выходные. 7 и 8 июля в Иркутской области ожидается сильный и очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 17 м/с. с 7 по 9 июля в Забайкальском крае сильный дождь (7 и 8 июля сильный ливневый дождь, очень сильный дождь), гроза, град, ветер 15-20 м/с. С субботы до понедельника (7-9 июля) в Бурятии ливневый дождь с грозой и ветром 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



