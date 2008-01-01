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Новости погоды
На юге Дальнего Востока потепление
ИА "Метеоновости" / 12:08 Суббота, 7 июля
В южной части Дальневосточного региона температура в конце рабочей недели была на пару градусов ниже климатических показателей. На крайнем юге Приморья было прохладнее обычного на 4 градуса. Во Владивостоке аномалия средней суточной температуры за 6 июля составила минус 4,4 градуса. В Хабаровске отмечен абсолютный минимум температуры для 6 июля. Было 9,5 градуса. Тогда как, предыдущий минимум составлял 9,7 градуса за 1955 год. Но дождей сильных уже не отмечалось. Благодаря антициклону, который располагается над островной частью Дальнего Востока, Дожди в этом регионе в основном прекратились. Только на юге Амурской области 8 июля при подходе монгольского циклона дожди вновь усиливаются. Местами небольшие дожди пройдут в центральных районах Хабаровского края. На севере Хабаровского края дожди ожидаются умеренной силы. А вот Приморский край дожди обойдут стороной. И в воскресенье на юге Дальнего Востока потеплеет до 22..28 градусов. / meteonovosti.ru /
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