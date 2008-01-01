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Новости погоды

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Ненецкий округ - один из самых холодных мест России

ИА "Метеоновости" / 11:52 Суббота, 7 июля

  В прошедшие сутки температура в Нарьян-Маре понизилась ночью до 1,2 градуса, что стало новым рекордом холода для 6 июля. Предыдущий раз самая низкая температура 1,9 градуса наблюдалась в 1958 году.

В ночь на 7 июля местами на северо-востоке округа температура понижалась до 0..+5 градусов. И днем там при северо-восточном ветре с моря ожидается не выше +6 градусов. При этом пройдет дождь, и ветер будет усиливаться на побережье до 15-18 м/с. В воскресенье, 8 июля, также прохладно. Ночью местами 0..+5 градусов, днем +3..+8 градусов. Пройдет дождь, и ветер местами будет усиливаться на переднем крае североатлантического циклона до 12-17 м/с.

Холоднее будет только на арктическом побережье Чукотки, всего +1..+6 градусов. Там еще и ветер ожидается 8 июля с порывами 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /
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