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Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:57 Суббота, 7 июля
Утром в Москве было тепло. На станции ВДНХ в 10 ч термометр показал 21,5 градуса. Немного прохладнее было на юго-западе Новой Москвы, в районе Внуково 20,4 градуса. Общая облачность была от 7 до 9 баллов. Но дождя нигде не было. Ветер западной четверти 1-4 м/с. Атмосферное давление остается пониженным, 739 мм рт. ст. Относительная влажность 50-60%. / meteonovosti.ru /
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