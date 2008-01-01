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Сегодняшний день в истории наблюдений Москвы



ИА "Метеоновости" / 10:48 Суббота, 7 июля



По народному календарю 7 июля - день Ивана Купалы. Несмотря на гонения Церковью, этот день долго соблюдался в народе как праздник благодарения солнца, праздник зрелости лета и зеленого покоса, открывающего уборочную страду. В стародавние времена Иван Купала слыл на Руси самым ярким летним праздником. А в метеорологической летописи он был самым разным: и знойным, и не по-летнему прохладным.



Так жарким летом 1972 года в этот день температура воздуха повысилась до +34.8 градусов, что стало суточным рекордом. А в далеком 1894 году в ночь под Ивана Купалу воздух остыл до температуры +4.9 градусов, что стало также рекордом, но уже суточного минимума и холоднее с тех пор в Москве в этот день не случалось.



Сильными ливнями отметился этот день в 1981 году. На Московскую землю вылилось 61.5 мм осадков, то есть две трети месячной нормы. Такое количество небесной влаги стало не только рекордом для 7 июля, но и абсолютным рекордом центрального месяца лета. / meteonovosti.ru /



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