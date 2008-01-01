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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:35 Суббота, 7 июля



Всю неделю высокий циклон с центром сначала на западе, а теперь на севере Центральной России, определяет неустойчивую погоду в Москве, вот и сегодняшний день не обойдётся без его вмешательства в формирование погодных условий в Московии.



По сведениям синоптиков Московского Метеобюро днём 7 июля ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20..22 градуса, по области 18..23. Среднесуточная температура будет соответствовать климатической норме. Ветер западного направления 3-8 м/с.



Атмосферное давление остается низким, при этом содержание кислорода высокое, что летом в Москве наблюдается не часто. Для людей, не реагирующих на "капризы" погоды: молодых, тренированных - это комфортные внешние условия, которые оказывают щадяще тренирующее влияние на организм. Для лиц старших возрастов, с отягащенным анамнезом, совокупность таких метеорологических параметров, а также слабо возмущенного геомагнитного фона может стать фактором риска и вызвать развитие симптомов недомогания, обострения заболеваний и ухудшения психо-эмоционального статуса. Могут отмечаться "скачки" артериального давления, усиление спастических реакций в виде приступов стенокардии или неприятных ощущений в области сердца, головокружение, шум в ушах или головные боли вплоть до приступов мигрени, в отдельных случаях такие проявления могут привести к сосудистым кризам. Поэтому, следует быть более внимательными к своему самочувствию, желательно контролировать артериальное давление, не следует терпеть боли - необходимо их купировать приемом лекарств назначаемых врачом. Если помогают, то можно применять и домашние средства - горчичники на область затылка или самомассаж, растительные средства нормализующие сердечную деятельность, помогут и дыхательные упражнения на свежем воздухе. Следует также быть более внимательными к своему состоянию людям занятым умственным трудом и тем, у которых работа требует повышенного внимания или сосредоточенности.



7 июля геомагнитный фон прогнозируется слабо возмущенный. / meteonovosti.ru /



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