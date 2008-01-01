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Новости погоды

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На южных курортах России жара и дожди

ИА "Метеоновости" / 13:45 Пятница, 6 июля

  Несмотря на аномально теплую погоду, установившуюся в самой холодной Республике России - Якутии, самый высокие абсолютные значения температуры отмечаются на европейском юге. В Краснодарском, Ставропольском краях, низовье Волги и Дона, а также в Крыму дневная температура в текущие дни превышает отметку в 30 градусов. Но самая высокая температура на территории России в четверг отмечалась в дагестанском городе - Дербенте. После полудня воздух раскалился до +35.8 градусов.

Но, несмотря на высокий температурный фон, в большинстве районов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прошли грозовые дожди. Без дождей обошлось лишь в Ростовской области и Крыму. В Дагестане дожди были небольшими, до 4 мм. На остальной территории их интенсивность была значительней. В Краснодарском, Ставропольском краях и Кабардино-Балкарии выпало до 24 мм, в Калмыкии до 17 мм, в Волгоградской и Астраханской областях до 19 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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