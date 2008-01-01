Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:37 Пятница, 6 июля
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21..22 градуса, Северном 21..22 градуса, Северо-восточном 21..22 градуса, Восточном 20..22 градуса, Юго-восточном 22..24 градуса, Южном 21..23 градуса, Юго-западном 22 градуса, Западном 19..21 градус, Северо-западном 22 градуса.
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В Зеленограде без осадков температура воздуха 20..21 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 21..22 градуса. / meteonovosti.ru /