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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:37 Пятница, 6 июля

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21..22 градуса, Северном 21..22 градуса, Северо-восточном 21..22 градуса, Восточном 20..22 градуса, Юго-восточном 22..24 градуса, Южном 21..23 градуса, Юго-западном 22 градуса, Западном 19..21 градус, Северо-западном 22 градуса.

В Зеленограде без осадков температура воздуха 20..21 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 21..22 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+23
Сб.
7 июл.
+23
Вс.
8 июл.
+21
Пн.
9 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+51
Басра		 -5
Беллинсгаузен

некомфортное место: Кууджуак
комфортное место: Гояния

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