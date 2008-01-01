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Новости погоды

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Северо-запад европейской территории заливают дожди

ИА "Метеоновости" / 12:10 Пятница, 6 июля

  Ненастный циклон, время от времени, напоминающий о себе кратковременными дождями в центре России, не собирается покидать европейский северо-запад. Его центр и в четверг, и в пятницу продолжает кружить вблизи Северной столицы. Ленинградскую и Архангельскую области он пополнил осадками на 29 мм, Вологодскую область на 17 мм, Республику Коми на 23 мм. Но самые сильные дожди отмечались в Карелии. Местами здесь выпало до 56 мм осадков, что больше половины месячной нормы. Ненастная зона зацепила и ряд центральны областей. Они прошли в основном на севере и востоке. Во Владимирской области копилка осадков пополнилась на 15 мм, в Костромской области на 17 мм, в Ярославской области на 26 мм. В отдельных районах раздавались раскаты грома.

Выходные дни в северо-западных областях ожидаются пасмурными и дождливыми. Пройдут ливневые дожди с грозами и усилением ветра при грозах. Температура воздуха будет близка к норме. / meteonovosti.ru /
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