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В Сибири сохраняется холодная погода



ИА "Метеоновости" / 11:56 Пятница, 6 июля



Уже с первых дней июля погода на сибирских просторах повернула на холод. В минувшие сутки температура воздуха не дотянула до нормы 2-4 градуса. Под утро в среднем течении Енисея она понижалась до +1 градуса. Даже на юге Красноярского края местами воздух остывал до небольших положительных значений температуры, до +2,+5 градусов. Дневная температура также была далека от комфортной и от Норильска до Красноярска колебалась от 12 до 17 градусов, и лишь на Алтае была около 20 градусов.



Холодный воздух в эти края поступает с северными ветрами в системе сибирского антициклона. А потому существенных осадков на большей части Сибири не отмечается. Из-за чего на западе Томской, Иркутской областей, на востоке Эвенкии сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.



Холодная погода сохранится в Сибири и в выходные дни. А повышение температуры в большинстве районов ожидается к концу первой декады июля и лишь в Прибайкалье и Забайкалье холодная погода задержится. / meteonovosti.ru /



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