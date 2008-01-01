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Новости погоды

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В Якутии установилась жаркая погода

ИА "Метеоновости" / 11:32 Пятница, 6 июля

  В Якутии, за Полярным кругом, лишь в летнее время средняя суточная температура воздуха становится положительной. А жара, явление для этой территории не характерное.

Но в этом году центральный месяц лета в Якутии удивляет редким теплом. На всей территории Республики температура воздуха превышает средние многолетние значения на 8-10, а в арктических районах даже на 12 градусов. Дневная температура повсеместно превышает отметку в 25 градусов, а в южных и восточных районах воздух раскаляется до 30 градусов и выше. Так, в четверг в столице Республики, Якутске, днем было 33 градуса, а в поселке Усть-Мома, что на востоке территории, и все +35 градусов. Теплые в текущем июле и ночи, температура от 12 до 17 градусов.

В поселке Чокурдах, расположенном на левом берегу реки Индигирки, впадающей в Восточно-Сибирское море, 5 июля температура повысилась до 27.6 градусов, что стало новым суточным рекордом, предыдущий рекорд со значением 27 градусов удерживался с 2010 года.

На редкость жаркая погода обязана высокому антициклону, по западной окраине которого из южных широт в арктические районы поступает очень теплый воздух.

В ближайшие выходные дни жаркая погода на всей территории Якутии сохранится. Лишь на следующей неделе на север Республики начнет проникать холодный воздух из полярных широт, а южные районы останутся в тепле.

Из-за продолжительного периода жаркой погоды в Республике отмечается высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности много очагов горения.  / meteonovosti.ru /
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