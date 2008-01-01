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Июльская копилка осадков в Москве медленно пополняется



ИА "Метеоновости" / 10:58 Пятница, 6 июля



Центральный месяц лета в Москве пока проявляет себя неустойчивостью в погоде. За истекшие дни температура воздуха едва достигает норму и не обходится без дождей. В четверг, 5 июля, дожди в Москве и области прошли повсеместно, а их количество колебалось от 0.1 мм до 16 мм. В Москве количество выпавших осадков не превысило 1 мм (на метеостанции ВДНХ отмечено 0.5 мм), а по области самым дождливым стал Сергиев Посад, где за день выпало до 16 мм.



Прошедшей ночью существенных осадков не отмечалось. В Москве, по данным ВДНХ, добавилось лишь 0.3 мм. В итоге за июльские дни в Москве выпало 18.2 мм, что составляет 20% от месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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