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Новости погоды

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На юге Дальнего Востока дожди и прохлада

ИА "Метеоновости" / 10:42 Пятница, 6 июля

  Активный южный циклон в прошедшие сутки стал виновником неблагоприятной погоды в четверг и ночь на пятницу. Его центр кружил над японским островом Хоккайдо, а атмосферные фронты, с ним связанные, протянулись через Южные Курилы и Приморский край.

В Приморье сильный дождь местами пополнил июльскую копилку осадков на 39 мм, на юге Курильской гряды выпало до 25 мм осадков.

Циклон с большими скоростями смещается на северо-восток и уже в субботу его центр окажется над югом Берингова моря, вдали от материковой части России. А потому неприятностей в погоде не принесет.

Но дожди - это не единственный минус в погоде. Температура воздуха на юго-востоке Дальневосточного округа остается ниже нормы - в минувшие сутки на 2-4 градуса. На большей части Приморского края накануне днем было всего от 15 до 18 градусов и лишь в континентальных районах местами до +23. / meteonovosti.ru /
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