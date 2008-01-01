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Новости погоды

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В Казахстане жара под 45 градусов!

ИА "Метеоновости" / 09:00 Пятница, 6 июля

  На юго-западе и западе Казахстана в начале июля сохранялась аномально жаркая погода. Невыносимо жарко было в Мангистауской области, где в селе Кызан зафиксирована самая высокая температура на территории бывшего СССР, она подскочила 4 июля до 44,6 градусов, еще в одном населенном пункте этой области, примыкающей к Каспийскому морю, Бейнеу было 44,2 градуса. В г. Кульсары Атырауской области воздух 4 июля раскалился до 42,9. Средняя за сутки аномалия температуры достигает 7 градусов и более в этих самых жарких областях Казахстана и всего СНГ. В Актобе (бывший Актюбинск, столица одноименной области) 3 июля этого года был даже установлен новый рекорд жары, теперь его значение 39,6 градуса.

Немного отстает по абсолютным значениям температуры Туркменистан, а точнее его западные районы, граничащие с Казахстаном и ограниченные с запада Каспийским морем. В Балканабаде, вывший Небит-Даг, 4 июля температура повысилась до 43,4 градуса.

В летнее время эти регионы часто становятся самыми перегретыми на территории СНГ. Здесь играют роль сразу несколько факторов: пустынные территории, отсутствие заметной растительности, преобладание сухой погоды из-за определенного типа атмосферной циркуляции, продолжительный вынос перегретых воздушных масс с Иранского нагорья, летнее, высокое солнце, вся энергия которого почти без потерь идет на прогрев подстилающей поверхности. / meteonovosti.ru /
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