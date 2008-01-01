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Пятница
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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:15 Пятница, 6 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 21..26 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормального, в середине дня его значение составит 740 мм рт. ст..

Иногда, даже незначительное изменение одного из метеопараметров может отрицательно влиять на самочувствие или настроение человека, его психо-моциональное состояние или работоспособность. Причем, это касается не только метеозависимых людей, имеющих какое-либо заболевание, но и практически здоровых.

В предстоящую пятницу в столичном регионе погода довольно влажная и прохладная на фоне пониженного атмосферного давления. Основным неблагоприятным погодным фактором в этот день станет колебание атмосферного давления, которое остается пониженным, что может отрицательно влиять на состояние метеочувствительных людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями (чаще всего плохо переносят его гипотоники, люди, страдающие частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией и вегетативной дисфункцией). Высокая влажность воздуха может оказать негативное влияние на самочувствие людей с ревматоидными заболеваниями суставов.

Для большинства же людей, погода по медицинской оценке в этот день будет индифферентной, которая не оказывает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Повышенное содержание кислорода в воздухе также является благоприятным внешним фактором, особенно для лиц с хронической кислородной недостаточностью, заболеваниями органов дыхания, обменными нарушениями.

6 июля геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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