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О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:40 Четверг, 5 июля



Москва и область останутся в южной части циклона с центром на востоке Ленинградской области. Погода облачная с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в Москве 16..18 градусов, по области 15.. 18. Ветер юго-западный, 5-10м/с. / meteonovosti.ru /



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