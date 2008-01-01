Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:27 Четверг, 5 июля
В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20..21 градус, Северном 20..22 градуса, Северо-восточном 20..21 градус, Восточном 20..21 градус, Юго-восточном 20..21 градус, Южном 19..21 градус, Юго-западном 19..20 градусов, Западном 18..20 градусов, Северо-западном 20..22 градуса.
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В Зеленограде без осадков температура воздуха 20 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь температура воздуха 19..21 градус. / meteonovosti.ru /