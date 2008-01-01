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Новости погоды

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Сильный дождь прольется на Санкт-Петербург

ИА "Метеоновости" / 14:40 Четверг, 5 июля

  В северной столице снова очень вероятны обильные осадки. Между Архангельской и Ленинградской областями кружит центр высокого обширного циклона. К ночи 6 июля приземный центр вихря приблизится к Финскому заливу, дополнительно к северной столице завернет с севера фронт окклюзии циклона.

Ближайшей ночью в Санкт-Петербурге ожидаются сильные дожди, и днем в пятницу сохранится облачная прохладная погода с дождями. За 4 суток июля в северной столице уже выпала треть от месячной нормы осадков. По 13 мм осадков в Санкт-Петербурге выпало 2 и 3 июля. Тогда южный циклон объединялся с циклоном со Скандинавии, и Санкт-Петербург оказался в самом эпицентре этих атмосферных преобразований.

Из-за дождей и облачной погоды в Санкт-Петербурге заметно холоднее нормы для этих дней месяца. В прошедшие сутки температура отставала от нормы на 1-2 градуса, а в первые два дня центрального месяца лета - на 4-5 градусов. В пятницу температура в северной столице не поднимется выше 18 градусов.

Заметно холоднее положенного и в сопредельных с Ленинградской областью областях России. / meteonovosti.ru /
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