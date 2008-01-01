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Тайфун PRAPIROON покидает Японию



ИА "Метеоновости" / 13:41 Четверг, 5 июля



5 июля тайфун прошел через северную часть острова Хонсю и уходит в Тихий океан. Образовалась небольшая передышка в дождях, которые накануне местами были очень сильными. В прошедшие сутки очень сильные дожди еще шли на о. Кюсю, местами выпало более 190 мм осадков.



На территории главного острова Японии также продолжались сильные осадки. В южной половине в префектуре Киото местами выпало до 100 мм осадков, в третьем по величине городе Японии - Осаке выпало 79 мм, в префектуре Акита на северо-западе Хонсю выпало до 50 мм осадков. На севере Японии, на о. Хоккайдо выпало также местами более 50 мм осадков.



Вслед за тайфуном, который уже превратился во внетропический циклон, на остров Хонсю уже в ближайшие сутки выйдет волновой циклон, который закручивается на атмосферном фронте южнее Кореи, поэтому на территории Японии снова могут пройти обильные дожди. / meteonovosti.ru /



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