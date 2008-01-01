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В выходные лето вернется в Москву



ИА "Метеоновости" / 12:27 Четверг, 5 июля



погоды в столичном регионе заканчивается. В выходные дни температурный режим в Москве и области вернется к норме. Но без кратковременных дождей не обойдется.



Малоподвижный, обширный циклон продолжает господствовать на большей части Европейской России, день ото дня меняя положение центра.



В пятницу, 6 июля, центр циклона вновь окажется над Ленинградской областью, основные фронты окажутся севернее и восточнее столичного региона. Поэтому дожди небольшие и лишь местами, днем за счет прояснений воздух в Москве прогреется до 22..24 градуса, по области до 26 градусов.



В субботу, 7 июля, циклон несколько оживится за счет вхождения в него активной волны с юго-запада, которая пройдет через столичный регион. Пройдут кратковременные дожди, днем более интенсивные, не исключены местами грозы. Днем за счет большего количества облаков и осадков, в Москве 20..22 градуса, по области 18..23.



В воскресенье, 8 июля днем в Москве при переменной облачности 22..24 градуса, по области 21..26 градусов. Ветер не сильнее 3-8 м/с. Погода вполне комфортная для отдыха!



В прошлом году день 8 июля не был таким приятным. Он оказался самым холодным в июле 2017 года: днем температура не поднялась выше 12,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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