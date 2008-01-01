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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:27 Четверг, 5 июля

  В 12 часов в Москве облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19..21 градус, Северном 19..20 градусов, Северо-восточном 18..20 градусов, Восточном 18..20 градусов, Юго-восточном 19..20 градусов, Южном 18..20 градусов, Юго-западном 18..19 градусов, Западном 17..19 градусов, Северо-западном 19..20 градусов.

В Зеленограде без осадков температура воздуха 18..19 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 17..19 градусов. / meteonovosti.ru /
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местное
+21
Пт.
6 июл.
+23
Сб.
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Эль-Насирия		 -2
Беллинсгаузен

некомфортное место: Вальпараисо
комфортное место: Бейкерсфилд

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