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Новости погоды
В Беларуси не прекращаются дожди
ИА "Метеоновости" / 11:52 Четверг, 5 июля
С начала июля высокий циклон медленно дрейфует между Санкт-Петербургом и Минском. Он и атмосферные фронты, втягивающиеся в его систему, поддерживают ненастную и очень дождливую погоду на большей части территории Беларуси, особенно в восточных областях страны.
За прошедшие сутки местами в Могилевской области выпало более 20 мм осадков. А в первые сутки июля на сам Могилев вылилось 35 мм небесной влаги. Всего за 5 дней месяца в Могилеве выпало почти 90 % от суточной нормы осадков. В июле она составляет 81 мм, но уже выпало 72 мм.
Регулярные и обильные дожди с начала июля привело к росту уровней рек местами почти на метр. / meteonovosti.ru /
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